Serie A, la classifica aggiornata: Napoli in vetta con Milan e Roma!

Con lo 0-3 del match in scena al Luigi Ferraris fra Genoa e Lazio, va in archivio la quinta giornata di Serie A. In vetta alla classifica un trio di squadre: Napoli, Milan e Roma, tutte a quota 12 dopo i risultati della domenica (il successo dei rossoneri sugli azzurri, al primo ko stagionale, e dei giallorossi sul Verona). Staccata di un punto c’è la Juventus, fermata sul pari dall’Atalanta, che insieme all’Inter segue proprio i bianconeri a 9.

Nel prossimo turno la squadra di Vieira sarà ospite proprio del Napoli, fra le altre sfide da segnalare Fiorentina-Roma e Juventus-Milan.

Factory della Comunicazione

CLASSIFICA

Milan 12

Napoli 12

Roma 12

Juventus 11

Cremonese 9

Atalanta 9

Inter 9

Como 8

Cagliari 7

Udinese 7

Bologna 7

Sassuolo 6

Lazio 6

Parma 5

Torino 4

Fiorentina 3

Hellas Verona 3

Genoa 2

Pisa 2

Lecce 2