Serie A, la classifica aggiornata: Napoli in vetta con Milan e Roma!

Con lo 0-3 del match in scena al Luigi Ferraris fra Genoa e Lazio, va in archivio la quinta giornata di Serie A. In vetta alla classifica un trio di squadre: Napoli, Milan e Roma, tutte a quota 12 dopo i risultati della domenica (il successo dei rossoneri sugli azzurri, al primo ko stagionale, e dei giallorossi sul Verona). Staccata di un punto c’è la Juventus, fermata sul pari dall’Atalanta, che insieme all’Inter segue proprio i bianconeri a 9.
Nel prossimo turno la squadra di Vieira sarà ospite proprio del Napoli, fra le altre sfide da segnalare Fiorentina-Roma e Juventus-Milan.
CLASSIFICA
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Sassuolo 6
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Hellas Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2