Christian Pulisic e di Alexis Saelemaekers (1 gol a testa), i due MVP di Milan-Napoli, hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel post gara direttamente da bordo campo. Le loro parole riportate da ilmattino:

Un commento su questa vittoria?

Pulisic «Abbiamo fatto molti sacrifici per portare il risultato a casa, soprattutto dopo il rosso. Vittoria top».

Si è alzato il livello rispetto allo scorso anno?

Saelemaekers

«Abbiamo ritrovato una famiglia e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Non molliamo mai e siamo una vera squadra. Questa vittoria è dedicata ovviamente ai tifosi».

Come si stanno integrando i nuovi?

Pulisic «Il mister è stato bravo a rischiare subito. Siamo in crescita e sentiamo tanta fiducia attorno a noi. Continuiamo così».

Obiettivo scudetto?

Saelemaekers «La stagione è ancora lunga: guardiamo partita per partita e poi vedremo dove siamo».