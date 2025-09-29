Parlano i numeri: 5 di fila per Allegri, serie interrotta per Conte

5 vittorie di fila – Era da marzo-aprile 2024 che il Milan non vinceva cinque partite consecutive considerando tutte le competizioni (sette in quel caso).

Certo, il calcio non è fatto di numeri, ma spesso fotografano una gara ed il momento di una squadra. Per Milan/Napoli dicono che…Scrive Il CdS:

Striscia interrotta – Con la sconfitta contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila (11 vittorie e 5 pareggi) nel massimo campionato.

Pulisic record – Dall’esordio in Serie A (2023-2024), Christian Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni del massimo torneo:46 (27 reti, 19 assist): superato Lautaro Martinez (45). Inoltre, Pulisic ha trovato la rete in tre partite di fila con il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal settembre 2024 (quattro gare consecutive in quel caso).

Il primato di KDB – Kevin De Bruyne è il primo centrocampista a segnare in tutte le sue prime tre partite fuori casa in Serie A a partire dal 2000. In generale, invece, solo tre giocatori ci sono riusciti nel periodo: Krzysztof Piatek nel 2018, Miroslav Klose nel 2011 e Mauro Zarate nel 2008.