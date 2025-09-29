NewsCalcioRadio e Tv

On air “CALCIO SPRINT” da Milano Claudio De Rosa (Scout calcio), in onda su Radio Ibr Scampia

By Giuseppe Sacco
0

Calcio Sprint ore 21.00

Factory della Comunicazione

Conduce  Emilia Verde

 

In  studio da Napoli la giornalista Emilia Verde e la redattrice Sara Di Fenza

 

 

Collegamento esterno  con l’opinionista Giovanni Mirengo

 

Da Monza  l’opinionista Marco Lepore

 

Da Milano Claudio De Rosa “scout calcio”

 

 

 

Alla regia e cura fonica Riccardo Cerino– Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/

 

Potrebbe piacerti anche
Serie A

Serie A: Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino piega i granata

News

Calciomercato Napoli: Manna ha parlato con Jorge Mendes per Matheus Nunez

News

De Maggio: “Se gioca De Bruyne è un equivoco, se lo cambia neanche va…

Altri Sport

Uccella: “Vedo il Napoli basket con un potenziale dal settimo al dodicesimo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.