Napoli-Sporting, vigilia delicata: in conferenza con Conte ci sarà Juan Jesus

Archiviata la sconfitta di San Siro, il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma mercoledì alle 21:00 al Maradona. Gli azzurri, reduci dal k.o. con il Manchester City, hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa verso gli ottavi. Lo Sporting arriva invece con quattro successi consecutivi e in grande forma.

Alla vigilia, nella tradizionale conferenza stampa pre-gara, Antonio Conte sarà affiancato da Juan Jesus: l’esperto difensore brasiliano, titolare contro il Milan, parlerà domani alle 12:30 nella sala conferenze dello stadio partenopeo.