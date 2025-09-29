NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: per Conte è la terza sconfitta nelle sfide contro il Milan in 19 partite

By Emanuele Arinelli
Il Milan vince la gara numero 72 nei 179 incontri con il Napoli.
Per Antonio Conte è la terza sconfitta nelle sfide contro il Milan in 19 partite.
Il Napoli ha avuto il 63% di possesso palla contro il 37% del Milan. La formazione azzurra ha avuto ben 12 occasioni da goal contro le 6 dei rossoneri che a loro volta hanno vinto 6 contrasti contro i 4 di Di Lorenzo e compagni. I partenopei hanno recuperato 46 palle e ne ha perse 45.

Mentre, la compagine di Allegri ne ha recuperate 35 e ne ha perse 53.

La mole di gioco di De Bruyne e compagni è stata notevole con 572 passaggi riusciti su 601 totali contro i 292 del Milan contro i 357 totali. Azzurri avanti anche nella distanza percorsa dai propri giocatori con 114 chilometri contro i 107 dei rossoneri.

 

 

 

 

fonte ilmattino

