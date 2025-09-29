“Napoli, il doppio play non sta dando frutti. Nessun dramma, ma serve battere lo Sporting!”

Mario Fabbroni, giornalista, ha commentato ai microfoni di Radio Napoli Centrale il ko degli azzurri contro il Milan per 2-1 andato in scena ieri sera a San Siro.

“Non mi ha convinto la prestazione e la posizione di Lobotka. Troppo basso nel posizionamento in campo e poco incisivo. Una sorta di doppio play con De Bruyne che secondo me non sta pagando. Servirebbero dei movimenti di squadra per rendere questa mossa efficace. A Manchester e ieri col Milan il Napoli è andato in difficoltà nello stesso modo. Questo doppio play rende più vulnerabile la squadra di Conte: in tre partite la difesa è stata perforata tre volte su tre. L’allenatore ha voluto evitare esclusioni pesanti provando a gestire in questo modo la coesistenza di De Bruyne e McTominay. Non so se Conte avrà il tempo di fare qualche aggiustamento tattico, ma credo che prima del Genoa sarà difficile. Milan e Sporting sono collegate, sarà molto importante fare bene in Champions per assorbire al meglio questa sconfitta. Il Napoli resta comunque al comando, ma non ci saranno scorie solo in caso di vittoria in Champions”.