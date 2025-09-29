Napoli, emergenza infortuni: è Beukema l’unica certezza

E’ emergenza difensiva per il Napoli, uscito sconfitto dal big match di ieri sera a San Siro contro il Milan. La sfida contro Modric e compagni, si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha dato risposte negative per quanto riguarda i singoli e in ottica Champions League è logico aspettarsi una nuova minirivoluzione. Certa l’assenza di Di Lorenzo, costretto ad un turno di squalifica, così come la presenza di Sam Beukema: l’olandese ieri è stato risparmiato anche per non rischiare, dopo il nuovo guaio muscolare di Rrahmani. Per la gara allo Sporting Lisbona, out anche Marianucci che è fuori lista.

Conte spera quantomeno di recuperare Spinazzola, che potrebbe giocare a destra in luogo di Di Lorenzo, con la conferma di Gutierrez a sinistra. L’ex Girona ieri sera ha mostrato buoni sprazzi, ma deve ancora crescere. Scalpita Olivera, che dopo esser stato a riposo contro i rossoneri potrebbe riprendere il suo posto sulla corsia sinistra. La giornata di domani servirà agli azzurri per recuperare energie mentali ed essere pronti a riscattare il ko meneghino misurandosi contro i campioni in carica di Portogallo.