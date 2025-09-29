NewsCalcioChampions League

Napoli, col Sporting arbitra Makkelie: precedenti amari per gli azzurri

By Emanuela Menna
Archiviata la sconfitta col Milan, il Napoli torna subito in campo per la Champions League: mercoledì 1 ottobre al Maradona arriva lo Sporting CP. La gara, valida per il secondo turno della Phase League, sarà diretta dall’olandese Danny Makkelie, internazionale dal 2011. Con lui gli assistenti Steegstra e De Vries, quarto uomo Lindhout, al VAR e AVAR Tomas Kwiatkowski.
Non incoraggianti i precedenti degli azzurri con Makkelie: nel 2023-24 un 1-1 casalingo contro l’Union Berlino e la sconfitta per 3-1 a Barcellona che sancì l’eliminazione agli ottavi. Il Napoli cercherà di invertire la rotta, stavolta davanti al proprio pubblico.

 

Fonte: Il Mattino

