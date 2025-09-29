Adnkronos News

Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e ’90esimo minuto’: aveva 80anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – È morto a Cosenza, all'età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria. Era malato da tempo. Trimboli, in pensione con la qualifica di vicecaporedattore, è stato volto noto del tg e del programma '90esimo minuto'. Giornalista professionista dal 1973 ed esperto di sport, nel corso della sua carriera collaborò con prestigiose testate tra cui il 'Corriere dello Sport' e con le trasmissioni 'Tutto il calcio minuto per minuto', 'Stadio Sprint' e 'La Domenica Sportiva'. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara”

Adnkronos News

Scarpinato-Giletti, acceso botta e risposta a ‘Lo stato delle cose’

Adnkronos News

Genoa ko 3-0 e la Lazio torna alla vittoria: gol di Cancellieri, Castellanos e…

Adnkronos News

Travolto da auto pirata mentre porta a spasso il cane, 60enne muore…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.