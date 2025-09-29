Milan vs Napoli 2‑1: cronaca e statistiche

In un San Siro arroventato, il Milan ha avuto la meglio su un Napoli combattivo, riuscendo a mantenere la leadership del risultato fino al triplice fischio. La gara è stata decisa nei dettagli: un avvio fulminante dei rossoneri, la reazione partenopea guidata da De Bruyne dal dischetto e una partita condizionata dall’espulsione di Estupiñán poco prima del rigore.

Cronaca della partita

Primo tempo

Il Milan parte subito con il piede sull’acceleratore: al 2’ Alexis Saelemaekers sfrutta un assist e deposita in rete, sancendo il vantaggio immediato. Il Napoli appare frastornato e fatica a prendere le misure, mentre i padroni di casa manovrano con propositività.

Al 30’, arriva il raddoppio rossonero: Christian Pulisic sfrutta un passaggio all’interno dell’area e, con un tiro deviato, batte il portiere avversario. Il Milan ora può gestire il gioco con più tranquillità, creandosi qualche altra occasione, ma senza affondare troppo la lama.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Napoli rialza la testa con maggiore continuità. Tuttavia, al 56’, la svolta: Estupiñán stende Di Lorenzo nell’area milanista, causando un rigore che sembra inevitabile – l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto e manda via il terzino napoletano. Una superiore inferiorità numerica che complica i piani di Conte.

Al 59’, dal dischetto, De Bruyne non sbaglia: tiro potente e preciso, Milan – Napoli diventa 2‑1. Da quel momento in poi, il Napoli spinge con generosità ma con un uomo in meno e con un vantaggio da difendere molto basso, il Milan si chiude bene e cerca contropiedi, gestendo le energie fino alla fine.

Stato emotivo e momenti chiave

– L’avvio lampo dei rossoneri ha costretto il Napoli a una rincorsa già nei primi minuti.

– L’espulsione di Estupiñán rappresenta il turning point: cambiano gli equilibri e il Napoli è costretto a riorganizzarsi in dieci.

– Il rigore trasformato da De Bruyne ridà speranza agli azzurri, ma la rimonta è resa difficile dalla sofferenza numerica.

– Il Milan, compatto e disciplinato negli ultimi minuti, ha saputo gestire la pressione con ordine e lucidità.

Statistiche principali

Statistica Milan Napoli Possesso palla (%) 36,4 63,6 Tiri in porta 3 7 Tiri totali 6 19 Falli commessi 7 7 Calci d’angolo 1 7

Migliore in campo

Kevin De Bruyne

Decisivo con il rigore, ha mostrato personalità nel momento più delicato, dando ossigeno

al Napoli nonostante la sofferenza. Ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle,

risultando il migliore in campo.

Marcatori:

‑ 2’ Saelemaekers (Milan)

‑ 30’ Pulisic (Milan)

‑ 59’ De Bruyne su rigore (Napoli)

Espulsione: 56’ Estupiñán (Napoli), fallo su Di Lorenzo che ha provocato il calcio di rigore

A cura di Giovanni Mirengo