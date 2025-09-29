Milan-Napoli, la direzione di Chiffi non raggiunge la sufficienza

NewsCalcioRassegna Stampa

By Emilia Verde
Il Milan ed il Napoli si sono affrontati a San Siro per la quinta di campionato di Serie A, gara diretta dall’arbitro Chiffi. Il Mattino scrive sulla sua direzione di gara: “Timide proteste azzurre al 20’ per contatto in area tra Anguissa e Modric, ma non è rigore anche perché pure se le gambe urtano non sembra esserci particolare veemenza. Al 36’ rigore negato al Napoli: Tomori non tocca il pallone quando McTominay va a terra Chiffi non dà rigore e Marini al Var decide di non richiamare l’arbitro, forse perché sull’intensità del contatto non può intervenire: decisione che lascia perplessi. Netto il rigore su Di Lorenzo perché Estupian lo trattiene ma c’è bisogno del Var per il rosso che appare subito evidente che occasione chiarissima da gol. Il calcio di Rabiot su Lobotka è cattivo e gratuito: ma arriva solo il giallo. Va in tilt nel caos finale. Non sembra in controllo del match”.

