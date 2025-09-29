Adnkronos News

Lukaku, l’addio al padre: “Mi hai insegnato tutto quello che so”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa". Lo scrive sui suoi social Romelu Lukaku, annunciando la morte del padre Roger.  "Proteggendomi e guidandomi come nessun altro potrebbe fare. Il dolore e le lacrime scendono alla grande, ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto – scrive -. Grazie di tutto, Roger Menama Lukaku Vieux Roy (per i suoi amici). Mon Papa". —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Al Bano a ‘La volta buona’: “Pippo Baudo era il vero Sanremo, non…

Adnkronos News

Grande Fratello story: i 25 anni del reality che ha cambiato la televisione

Adnkronos News

Francia, Lecornu denunciato per falso: “Non ha il Master come dice”. E…

Adnkronos News

Gasparri: “Mi attaccano per parole su Goracci? Da lei affermazioni false e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.