La prima di Marianucci: ombre e poche luci

Prima da titolare per Luca Marianucci ieri sera a San Siro. Sicuramente una scelta impopolare fatta da Conte, condizionato dall’impegno infrasettimanale del Napoli contro lo Sporting. Vista l’assenza di Marianucci in lista Uefa, il tecnico salentino ha preferito non rischiare Beukema (pensato come sostituto naturale di Rrhamani) e lanciare il giovane ex Empoli.

Factory della Comunicazione

Questa scelta ha avuto un impatto importante nel match di San Siro. Luca è sembrato essere a disagio soprattutto nell’approccio avendo delle colpe sia sul primo gol che sul secondo.

Sul gol di Saelemekers interviene in maniera poco incisiva su Pulisic, autore poi dell’assist, sembrando più intimorito dal far fallo che voglioso di prendere la palla.

Sul secondo gol, invece, perde in marcatura sempre Pulisic.

Una prestazione sicuramente rivedibile, ma appena la prima in maglia Napoli e in una condizione molto particolare per un giocatore che rimane comunque un prospetto.

Lorenzo Capobianco