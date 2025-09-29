La prima caduta del Napoli, le parole social di Politano

Nulla da fare, il Napoli si è dovuto arrendere a un primo tempo arrembante del Milan e nonostante la superiorità numerica durata quasi tutto il secondo tempo ha ceduto partita e leadership in campionato ai rossoneri. Prendiamo però l’evento cosi com’è: è appena la quinta giornata, siamo a inizio stagione e alcuni meccanismi è chiaro che vadano ancora rodati ma soprattutto, già mercoledì al Maradona il Napoli avrà la possibilità di rifarsi.

Factory della Comunicazione

Il Mattino riporta alcune reazioni a freddo dei protagonisti del match: Matteo Politano, autore di una prestazione sufficiente ieri, utilizza il suo profilo Ig per mostrare il suo disappunto ma anche la sua voglia di riscatto.

«Una sconfitta che fa male ma siamo Pronti a riprendere il nostro cammino. In Europa e in Italia. FORZA NAPOLI», queste le sue parole.