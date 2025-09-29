La moviola – Chiffi serata no, manca un rigore e l’altro lo assegna la Var. Il Cds lo massacra

Il solito Chiffi (Il Cds lo valuta da 4.5): che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore, il rosso arriva col sostegno. Poi domani Rocchi a Open VAR dirà che è andato tutto bene .

SOSTEGNO VAR

Un errore e mezzo di Chiffi sul rigore (netto) dato al Napoli: sul cross di Politano, McTominay e Anguissa saltano (lo scozzese è tenuto in gioco da Pavlovic, il camerunese è più dietro), il pallone sta per arrivare a Di Lorenzo che viene trattenuto da Estupiñán. L’incerto Chiffi resta silente, aspetta (al solito) il suggerimento che arriva da Alassio, assegna il rigore e mostra il giallo, ma la trattenuta non è un intervento genuino sul Dogso. OFR e rosso.

DA RIGORE

Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla coscia/anca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. Chiffi – non una novità – decide di non decidere, il VAR (peggio) avalla la decisione sbagliata. Qui non siamo al rischio, era calcio di rigore.

RISCHIO

Contatto Modric-Anguissa, che prova a fare perno sull’avversario sulla gamba sinistra (che è quella che Modric mette a contatto): l’azzurro va a terra, ma ci sta considerarlo rischioso ma non punibile.

VAR: Marini5,5 – Perde il rigore su Anguissa, si riscatta sul rosso a Estupiñán. Almeno le basi…

Fonte CdS