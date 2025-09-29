NewsCalcioRassegna Stampa

La moviola – Chiffi serata no, manca un rigore e l’altro lo assegna la Var. Il Cds lo massacra

By Giuseppe Sacco
0

Il solito Chiffi (Il Cds lo valuta da 4.5): che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore, il rosso arriva col sostegno. Poi domani Rocchi a Open VAR dirà che è andato tutto bene .

Factory della Comunicazione

SOSTEGNO VAR 
Un errore e mezzo di Chiffi sul rigore (netto) dato al Napoli: sul cross di Politano, McTominay e Anguissa saltano (lo scozzese è tenuto in gioco da Pavlovic, il camerunese è più dietro), il pallone sta per arrivare a Di Lorenzo che viene trattenuto da Estupiñán. L’incerto Chiffi resta silente, aspetta (al solito) il suggerimento che arriva da Alassio, assegna il rigore e mostra il giallo, ma la trattenuta non è un intervento genuino sul Dogso. OFR e rosso.

DA RIGORE 
Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla coscia/anca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. Chiffi – non una novità – decide di non decidere, il VAR (peggio) avalla la decisione sbagliata. Qui non siamo al rischio, era calcio di rigore.

RISCHIO 
Contatto Modric-Anguissa, che prova a fare perno sull’avversario sulla gamba sinistra (che è quella che Modric mette a contatto): l’azzurro va a terra, ma ci sta considerarlo rischioso ma non punibile.

VAR: Marini5,5  – Perde il rigore su Anguissa, si riscatta sul rosso a Estupiñán. Almeno le basi…

 

Fonte CdS

Potrebbe piacerti anche
News

CdS Campania – “AVANTI NAPOLI”. Un attacco ragionato che però…

News

Milan vs Napoli 2‑1: cronaca e statistiche

News

Rassegna stampa – Prime pagine sportive nazionali del 29 settembre

News

L’APPROFONDIMENTO DE ILNAPOLIONLINE – Milan-Napoli 2-1: cuore azzurro, ma…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.