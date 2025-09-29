“Il problema del Napoli è l’infermeria. Curioso di capire la gestione del doppio impegno!”

Giandomenico Costi, ex dirigente sportivo del Napoli, ha commentato ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile Tv) il ko degli azzurri, sconfitti a San Siro per 2-1 dal Milan.

“E’ una sconfitta indolore per il Napoli per come è arrivata. Il Napoli sta meglio del Milan anche fisicamente, ha creato tanto e nell’ultima mezz’ora ha continuato a spingere quindi sta bene. Il grande problema adesso riguarda l’infermeria. Non conosco l’entità degli infortuni di Rrahmani e Buongiorno perché i difensori centrali e l’attaccante sono i ruoli che ti condizionano la squadra. A Marianucci non ha retto la gamba, non c’è stato nessun errore per cui c’è da capire per quanto tempo mancheranno Rrahmani e Buongiorno. Tutte le grande squadre concedono qualcosa e in queste occasioni c’è bisogno del grande difensore centrale.

Quest’anno ci sono tante squadre forti, il Napoli è più forte dello scorso anno, ma il problema adesso sono gli infortuni. Lo scorso anno Conte ha fatto un capolavoro, sarà curioso vedere quest’anno con più impegni come si comporterà”.