“Il problema del Napoli è l’infermeria. Curioso di capire la gestione del doppio impegno!”

By Riccardo Cerino
Giandomenico Costi, ex dirigente sportivo del Napoli, ha commentato ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile Tv) il ko degli azzurri, sconfitti a San Siro per 2-1 dal Milan.

E’ una sconfitta indolore per il Napoli per come è arrivata. Il Napoli sta meglio del Milan anche fisicamente, ha creato tanto e nell’ultima mezz’ora ha continuato a spingere quindi sta bene. Il grande problema adesso riguarda l’infermeria. Non conosco l’entità degli infortuni di Rrahmani e Buongiorno perché i difensori centrali e l’attaccante sono i ruoli che ti condizionano la squadra. A Marianucci non ha retto la gamba, non c’è stato nessun errore per cui c’è da capire per quanto tempo mancheranno Rrahmani e Buongiorno. Tutte le grande squadre concedono qualcosa e in queste occasioni c’è bisogno del grande difensore centrale.

Quest’anno ci sono tante squadre forti, il Napoli è più forte dello scorso anno, ma il problema adesso sono gli infortuni. Lo scorso anno Conte ha fatto un capolavoro, sarà curioso vedere quest’anno con più impegni come si comporterà”.

