Galli: “Il Milan può essere la sorpresa. Napoli resta in corsa, Meret miglior portiere italiano”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Giovanni Galli ha elogiato il Milan di Allegri dopo la vittoria sul Napoli: “Si vede la mano dell’allenatore, la squadra è concreta e solida. Modric sembra avere dieci partite alle spalle, non mille. Può essere la sorpresa della stagione”. Nessun ridimensionamento però per gli azzurri: “Il Napoli ha personalità e mezzi, ha avuto occasioni per pareggiare. È ancora in corsa, insieme al Milan ha qualcosa in più di Inter e Roma”.
Sul tema portieri, Galli ha indicato Alex Meret come il migliore italiano dal punto di vista tecnico, lodando anche il coraggio di Svilar e la crescita di Maignan. Su De Bruyne: “Non ha più la brillantezza di una volta, Conte lo ha sostituito per dare più sprint e per ribadire la sua leadership. Non permetterà che un’incrinatura si trasformi in una frattura nello spogliatoio”.
