Di Lorenzo: “Caso De Bruyne eccessivo, col Milan hanno pesato i dettagli e i due gol iniziali”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha riasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva. Ecco le sue parole:

“Sul caso De Bruyne? Ma sinceramente mi sembra un po’ eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare, sono sempre successe. Non è niente di grave, ne parleremo internamente, ma non succede nulla di particolare. Sono situazioni che fanno parte del gioco. Per quanto riguarda la sconfitta… è la prima in campionato e dispiace, soprattutto perchè arrivava in un momento in cui, pur con qualche emergenza in difesa. ci aspettavamo una prova diversa. Le assenze non devono essere un alibi – gli infortuni fanno parte della stagione- e abbiamo giocatori pronti a sostituire chi manca. Oggi, secondo me, è mancata un po’ di precisione nell’ultimo passaggio. Abbiamo avuto delle occasioni, o potenziali occasioni, che potevamo sfruttare molto meglio. Questa è una sconfitta che brucia. Analizzeremo bene gli errori, soprattutto quei due gol subiti a inizio partita, che secondo me hanno indirizzato la gara sui binari giusti per il Milan. In partite come queste, i dettagli fanno la differenza. Si decidono tutto nelle due aree: loro sono stati più concreti sotto porta, e hanno difeso molto bene, soprattutto nei duelli aerei. Hanno difensori molto strutturati fisicamente e questo li ha aiutati. Noi, invece, nella nostra area non siamo stati abbastanza cattivi in alcune situazioni, e quei due gol, lo ripeto, si potevano evitare. Alla fine la differenza l’hanno fatta loro, che sono stati più bravi di noi nei momenti chiave della partita.”