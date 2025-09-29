De Maggio: “Se gioca De Bruyne è un equivoco, se lo cambia neanche va bene”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la polemica su De Bruyne, apparso poco felice al momento della sua sostituzione contro il Milan.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Valter De Maggio:

“Capisco la delusione per la sconfitta, ma bisogna evitare di farne un dramma. Il Napoli è primo perché ha perso una sola partita, a San Siro col Milan e in totale emergenza difensiva. Conte doveva fare di necessità virtù e preservare Beukema per la Champions League, in virtù delle assenze. Aveva tutta la difesa fuori e ha fatto di necessità virtù.

Se gioca De Bruyne tutti dicono che è un equivoco, se lo cambia neanche va bene. Allora non ci capisco davvero più niente. Un grandissimo club ora penserebbe di presentare De Bruyne accanto a Conte nelle conferenze stampa della vigilia di Champions League”.