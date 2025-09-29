“De Bruyne spesso fatica a coprire gli spazi. Ma presto avrà una condizione ottimale!”

IntervisteCalcioNapoli

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile Tv), Giandomenico Costi si è soffermato anche sul dualismo fra Luka Modric e Kevin De Bruyne, protagonisti della sfida fra Milan e Napoli di ieri.

De Bruyne e Modric? Modric ha un ruolo più consono alle proprie caratteristiche, simile a Lobotka, De Bruyne invece non so se possa stare davanti alla difesa, ma non credo perché non detta i tempi di gioco. Credo che De Bruyne a livello fisico abbia problemi a coprire gli spazi. Conte ha rigenerato tanti giocatori e speriamo che De Bruyne sia in grado di accettare di crescere anche a livello fisico. Siamo però ad ottobre e la condizione ancora non ce l’ha“.

