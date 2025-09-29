Conte sulla scelta di Marianucci: “Si sta allenando bene e si è guadagnato questa possibilità di giocare”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro per 2-1, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando fra le altre cose le motivazioni per l’esordio in azzurro di Luca Marianucci. Il Corriere dello Sport scrive: “E ancora. «È la prima sconfitta in cinque partite, il Milan ha qualità importante in mezzo al campo e ci sta che ti facciano due gol. Detto questo, bisogna fare meglio. Di squadra: si attacca e si difende tutti insieme, non è una questione solo di reparto. Ci vuole un po’ più di attenzione e concentrazione. Sul 2-0 era dura, ma nonostante tutto ci siamo messi a giocare. Abbiamo aggredito alto e creato delle occasioni». Poi, sulla scelta di Marianucci dal 1′ al posto di Beukema: «Luca è un calciatore che fa parte della rosa ma non è in lista Champions, si sta allenando bene e si è guadagnato questa possibilità di giocare. Ha dimostrato di poter stare nella nostra rosa. Speriamo che verso lo Sporting non accada nulla, abbiamo solo Beukema e Juan Jesus, Di Lorenzo è squalificato e Olivera e Spinazzola vanno verificati. Quando si gioca ogni tre giorni e tutta la difesa è colpita devi fare valutazioni. Ma la fortuna nostra passerà attraverso la crescita dei ragazzi che sono arrivati quest’anno: hanno bisogno di tempo e la crescita arriva attraverso gare ufficiali. Partite così aiuteranno la crescita di Marianucci e anche di Gutierrez, fuori da tantissimi mesi». Poi sulla reazione di De Bruyne al momento della sostituzione: «Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo era per altre cose ha preso la persona sbagliata».

