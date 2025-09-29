Conte punge il belga: “Spero si sia incavolato per il risultato, sennò ha preso la persona sbagliata”

Non ce n’è per nessuno, nemmeno per un campione pluridecorato come Kevin De Bruyne. Il belga non ha nascosto il disappunto per la sostituzione al momento dell’uscita dal campo, logico che ad Antonio Conte fosse chiesto un commento in proposito in conferenza stampa.

L’allenatore non ha lasciato spazio ad equivoci. “Io mi auguro che De Bruyne si sia mostrato contrariato per il cambio a causa del risultato, perché in caso contrario ha trovato la persona sbagliata”.

Una risposta molto decisa, quella dell’allenatore, che già l’aveva tolto contro il Manchester City quando il Napoli si è trovato in inferiorità numerica a metà primo tempo. In quel caso De Bruyne, grande ex della gara dopo i dieci anni con i Citizens, non aveva fatto una piega ed era stato elogiato dalla critica per l’atteggiamento. Tuttavia, contro il Milan, quando c’era da rimontare, il tecnico ha tolto dal campo il belga e McTominay un po’ a sorpresa. “Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno, visto che il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato Hojlund con Lucca. Non c’è molto da dire, le sostituzioni penso che siano state giuste”.

Prestazione positiva

Intanto il Napoli torna a mettere i piedi a terra. Dopo quattro vittorie di fila, gli azzurri lasciano la vetta in solitaria della classifica per condividerla con il Milan e la Roma, perdendo la prima partita del campionato contro i rossoneri. L’inizio è stato molto complesso, con una rete incassata dopo soli tre minuti, ed è da qui che è partita l’analisi di Conte. “Dispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio. Di solito quando si prende una rete ci sono sempre situazioni da migliorare, andando subito sotto non è stato semplice. La squadra comunque mi è piaciuta, abbiamo fatto la nostra partita pressando il Milan molto alto. C’è da lavorare e migliorare, ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più contando i due col Pisa, i due col Milan, uno con la Fiorentina, quando invece la fase difensiva è sempre stata la nostra forza. Ma la prestazione è positiva, giocare con questa personalità a San Siro contro i rossoneri che non sono gli ultimi arrivati non è scontato e ci deve dare buone sensazioni in termini di collettivo”.

Nessun dramma

Insomma, l’allenatore non ha voluto farne un dramma e l’ha ribadito. “Questa è la prima sconfitta in campionato e abbiamo perso contro il Milan a San Siro, non contro l’ultima della classe. Ci può stare che si prendano due gol. Poi sappiamo benissimo che dobbiamo far meglio come squadra, anche con più attenzione e concentrazione. Sul 2-0 era dura, ma ci siamo rimessi a giocare riaggredendo alti e creando le situazioni, ma avremmo dovuto segnare”.

Pesate le assenze

L’attenuante da riconoscere è che per lo scontro diretto col Milan mancavano tre dei quattro difensori titolari.

Questo ha spianato la strada a Marianucci. “Non è in lista Champions, quindi mercoledì non avrebbe potuto giocare ma si sta allenando bene e si è guadagnato la possibilità di partire dal primo minuto. Ha grandi potenzialità e ha dimostrato di poter stare in questa rosa. La chance è stata meritata. Poi speriamo che con lo Sporting non accada niente a Beukema e Juan Jesus perché non ne abbiamo altri al centro, Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera sono in forse, Mazzocchi non aveva ancora recuperato. Bisogna fare valutazioni attente. La nostra fortuna passerà dalla crescita dei nuovi acquisti, sono ragazzi che devono crescere e questo avviene anche attraverso le partite ufficiali. Per Marianucci era la prima partita dopo tantissimi mesi, la situazione era forzata”.

