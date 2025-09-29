Conte non ha dubbi: “A livello di squadra e non di reparto: ci sono situazioni da migliorare”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Milan per 2-1. Il Corriere dello Sport scrive: “La prima sconfitta del campionato, la seconda dopo quella in Champions con il City, fa male. Ma non costa il primo posto: Napoli agganciato da Roma e Milan, da ieri concorrente accreditato per la volata finale. «Mi dispiace aver concesso subito due gol, ma proprio a livello di squadra e non di reparto: ci sono situazioni da migliorare», dice Conte. «Diciamo che partire così a San Siro, andando subito sotto, non è semplice. Ma a me la squadra è piaciuta comunque, abbiamo pressato molto alto e creato occasioni, ma ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più. Due anche al Pisa. Dobbiamo essere bravi a lavorare e migliorare, ma venire a Milano a giocare questo tipo di calcio contro il Milan, una squadra tosta che quando si chiude diventa difficile da colpire, ci deve dare delle buone sensazioni»”.

