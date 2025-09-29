Conte: “Difesa da migliorare, ma la strada è giusta. De Bruyne? Ha preso la persona sbagliata”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta a Milano contro il Milan.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Cosa non mi è piaciuto? Possiamo migliorare le situazioni dove abbiamo preso gol, questione di squadra potevamo fare molto meglio. Se concediamo un gol che non è una cannonata imparabile, si può migliorare. Difensivamente di squadra potevamo fare qualcosa di meglio e valuteremo. Per il resto non rimprovero nulla, venire a San Siro contro il Milan, fare una partita dove volevamo sempre prendergli la palla in pressione alta, creare situazioni da gol. Non è da tutti, sono soddisfatto perchè è la strada che ci ha portato a qualcosa di impensabile lo scorso anno.

La sostituzione di De Bruyne ed il disappunto come simbolo della partita? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se era per il cambio ha preso la persona sbagliata.

Gutierrez? Normale che iniziasse timidamente, non giocava da tantissimo tempo. Ha debuttato lui come Marianucci, a lungo andare Miguel si è sciolto e ha fatto benissimo. Per lui come per gli altri dico che devono darci un apporto, fare esperienza e migliorare giocando partite ufficiali, che non sono amichevoli. Il nostro miglioramento passa assolutamente sull’integrare quanto prima tutti i nuovi arrivati.

Ci devono dare una mano, oggi tanti difensori erano fuori e anche nella difficoltă abbiamo trovato soluzioni. Sono contento per Marianucci e per Gutierrez, aggiungiamo due calciatori al resto della rosa.

Il Napoli concretizza meno offensivamente? Se vado a vedere la scorsa stagione, abbiamo fatto più gol. 2-0 al Sassuolo, 1-0 al Cagliari, 3-1 alla Fiorentina, 3-2 al Pisa, un gol oggi. Potevamo concretizzare qualcosa in più, se lo facevi non uscivi con una sconfitta. Nelle ultime tre partite abbiamo concesso cinque gol, è da migliorare ma c’è una fase offensiva e difensiva a cui partecipano tutti. I due gol la fase difensiva di squadra poteva essere migliore”