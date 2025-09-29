NewsCalcioIn Evidenza

COMUNICATO NAPOLI: “tutta la SSC Napoli si stringe attorno a Romelu Lukaku per la scomparsa del papà“

By Emanuele Arinelli
Il Napoli, sul proprio sito ufficiale ha espresso le proprie condoglianze a Romelu Lukaku per la perdita del papà.

”Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis, mister Antonio Conte, il DS Giovanni Manna, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Romelu Lukaku in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro papà Roger”.

