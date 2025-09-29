Carlo Tarallo: “Il Napoli ha avuto un approccio iniziale disastroso”
Carlo, come sta stamattina da tifoso del Napoli?
“Sono molto arrabbiato, perché bisogna essere onesti intellettualmente. È un anno e mezzo che io Conte l’ho sempre difeso, sempre. Però se vai a Manchester, perdi una partita e hai la giustificazione, giusta e legittima di essere rimasto in dieci per tanto tempo, allora devi avere come ‘accusa’ il fatto che ieri sei stato mezz’ora in superiorità numerica e non sei riuscito a costruire un’azione degna fino al 93’. Questo è inaccettabile.
Abbiamo difeso il Napoli che ha perso a Manchester perché era rimasto in dieci, ma ieri no: avevi mezz’ora con l’uomo in più e non hai fatto praticamente nulla. Porca miseria, chi era in grado di creare pericoli doveva entrare prima.
Attribuisce la sconfitta anche ai cambi, forse troppo conservativi e tardivi, di mister Conte?
“Dal vivo è stato evidente. Hojlund ha toccato il pallone pochissimo: cambia qualcosa, fai delle mosse. Si è visto che Neres era in forma smagliante, stava per fare anche il gol del pareggio, ma è entrato troppo tardi. Il Milan non è uno squadrone imbattibile: nel momento in cui ti ritrovi in superiorità numerica, devi sfruttarla.
Invece il Napoli ha avuto un approccio iniziale disastroso, con una difesa che non ho capito come fosse messa in campo. Ok, gli infortuni contano, ma l’approccio è stato pessimo. Poi hai avuto la fortuna di trovarti in undici contro dieci, ma non l’hai sfruttata.
Cosa si aspetta dalla sfida di mercoledì contro lo Sporting Lisbona?
Mi aspetto una vittoria, perché non ci sono alternative. Abbiamo già perso la prima contro il Manchester City, e ora bisogna assolutamente vincere. Lo Sporting è forte, è vero, ma non è imbattibile. Al Napoli serve forza e coraggio: mercoledì bisogna portare a casa i tre punti e Conte deve abbandonare un po’ delle sue convinzioni per fornire qualche giocata briosa, estrosa”.