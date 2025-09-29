Carlo Tarallo: “Il Napoli ha avuto un approccio iniziale disastroso”

“Sono molto arrabbiato, perché bisogna essere onesti intellettualmente. È un anno e mezzo che io Conte l’ho sempre difeso, sempre. Però se vai a Manchester, perdi una partita e hai la giustificazione, giusta e legittima di essere rimasto in dieci per tanto tempo, allora devi avere come ‘accusa’ il fatto che ieri sei stato mezz’ora in superiorità numerica e non sei riuscito a costruire un’azione degna fino al 93’. Questo è inaccettabile.

Abbiamo difeso il Napoli che ha perso a Manchester perché era rimasto in dieci, ma ieri no: avevi mezz’ora con l’uomo in più e non hai fatto praticamente nulla. Porca miseria, chi era in grado di creare pericoli doveva entrare prima.