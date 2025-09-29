Calciomercato Napoli: Manna ha parlato con Jorge Mendes per Matheus Nunez

Il calciomercato del Napoli non si ferma mai, la squadra azzurra è alla ricerca di un calciatore del Manchester City: Matheus Nunes.

Il Napoli di Conte è già a lavoro per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Il DS Giovanni Manna si starebbe infatti già impegnando per trovare i profili giusti per arricchire una rosa già competitiva.

Il nome nuovo per il mercato del Napoli è quello di Matheus Nunez, come svelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira che ha spiegato sul suo profilo X:

“Il Napoli ha chiesto informazioni perMatheus Nunes. Manna ha parlato con l’agente Jorge Mendes per il giocatore del Manchester City, che può giocare sia come terzino destro che come centrocampista”.