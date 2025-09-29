Bergonzi: “Era rigore su McTominay. Giusta la correzione sul rosso a Chiffi”

A La Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato gli episodi più discussi di Milan-Napoli. Sul contatto Tomori-McTominay nel primo tempo, ha preso posizione: “Per me era rigore, il difensore del Milan colpisce la gamba sinistra dell’azzurro ed è in ritardo”. Promossa invece la decisione del penalty assegnato al Napoli nella ripresa, ma con una precisazione: “Giusto dare rigore, ma inizialmente Chiffi ha mostrato il giallo. In una chiara occasione da rete con trattenuta c’è solo il rosso. Il VAR lo ha richiamato e il direttore di gara ha correttamente cambiato decisione”.

