Al Bano a ‘La volta buona’: “Pippo Baudo era il vero Sanremo, non voglio più tornarci”

Al Bano ha detto basta. Ai microfoni de 'La volta buona' il cantautore italiano ha ammesso che non intende più partecipare al Festival di Sanremo, spiegando che con la scomparsa di Pippo Baudo si è chiuso un cerchio.  "Io giuro che penso di aver chiuso con Sanremo, garantito", ha affermato con decisione. "Pippo Baudo per me è stato Sanremo, con tutto il rispetto per chi lo fa adesso e sottolineo con tutto il rispetto, non c'è più la stessa magia".   Il cantautore ha poi aggiunto: "Va bene così… evidentemente la mia età mi impone cautela e mi impone intelligenza e proprio questa mi fa dire che io non voglio più fare Sanremo", queste la parole.  —[email protected] (Web Info)

