A Milano l’esordio di Gutierezz: le sue parole

Il terzino si è concesso ai microfoni dopo il suo esordio a San Siro

By Lorenzo Capobianco
Non solo  Marianucci, ieri ha fatto il suo esordio anche Miguel Gutierezz. Il classe 2001 non era mai stato utilizzato da Conte nelle prime uscite stagionali, ma vista la moria di terzini sinistri, sempre risparmiati per lo Sporting, Miguel si è trovato a dover esordire in una situazione sicuramente non facile.

La sua è una prestazione ‘’speranzosa’’. Ha una buona occasione di testa nel primo tempo, riesce a manovrare bene con i compagni e supporta molto bene la manovra offensiva. Sarà sicuramente una alternativa importante su quella fascia che vede comunque in Olivera il titolare e in Spinazzola una valida alternativa.

Queste le parole riportare da ‘’Il Mattino’’ di Gutierrez:<< Dopo 5 mesi torno a godermi un campo da calcio. Felice di poter esordire con questa maglia. Continueremo a lavorare per le prossime partite. Grazie a tutti»

