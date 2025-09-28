Viviani su De Bruyne: “Tutti i grandi campioni hanno bisogno di capire…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Viviani, allenatore

“Non ci si stanca mai a stare in vetta! Per il Milan sarà un test importante quello di domenica per capire dove si può andare. Sta facendo buone cose il Milan, ha più tempo da dedicare alle partite e poi Modric e Rabiot stanno tracciando la linea. Bisogna seminare e avere un pò di pazienza perchè quando le cose vengono fatte bene è solo una questione di tempo, ma poi i risultati arrivano. La società calcio Napoli ha sempre fatto le cose perbene, ha dato linee di demarcazione precise e decise, ma questo è un segnale positivo. Chi arriva a Napoli sa a cosa va incontro, è coinvolto sin dall’inizio e adesso c’è una squadra forte, quadrata e condotta bene.

9 calciatori nuovi con un allenatore nuovo è un conto, 9 calciatori nuovi con lo stesso allenatore è altra cosa. Il Napoli ha un’identità precisa per cui chi arriva già sa cosa deve fare. De Bruyne? Cito un altro grande campione, Klose, alla prima stagione alla Lazio con Raja, nelle prime 10 partite si muoveva per capire come funzionasse, poi è tornato il Klose che conosciamo. Ecco, tutti i grandi campioni hanno bisogno di capire il modo, il tempo e gli spazi, ma è solo una questione di adattamento alle diversità del nostro campionato.