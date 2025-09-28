Spinazzola e Olivera fermi, Conte non vuole rischiare, mercoledì c’è lo Sporting

Il Napoli affronterà stasera il Milan a San Siro per la quinta di campionato di Serie A, senza Olivera nè Spinazzola, entrambi affaticati e da non rischiare in vista della partita di Champions League, in programma mercoledì 1 ottobre contro lo Sporting Lisbona. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Nell’aereo che ha portato il Napoli a Milano non c’erano neanche Spinazzola e Olivera. Al termine dell’allenamento Conte li ha visti affaticati e, considerando anche la squalifica di Di Lorenzo per la sfida contro lo Sporting Lisbona, non ha voluto prendere rischi. C’è Gutierrez che è pronto per l’esordio, ha superato i postumi dell’operazione alla caviglia destra, si allena in gruppo con i compagni da una ventina di giorni circa. Spinazzola e Olivera così ci saranno per la Champions League, smaltiranno le fatiche nei muscoli e probabilmente giocheranno entrambi dal primo minuto mercoledì sera”.

