Serie A, Sassuolo-Udinese 3-1 (2-0): i friulani crollano 3-1

Laurienté e Koné mettono in discesa il match, Davis illude ma Iannoni chiude la gara.

By Vincenzo Buono
0

La quinta giornata di Serie A si apre con il Sunday Morning al Mapei Stadium, dove il Sassuolo di Grosso supera l’Udinese di Runjaic per 3-1. I neroverdi approfittano delle assenze pesanti tra i friulani: fuori Bayo (atteso al rientro la prossima giornata), Buksa (stop fino a metà ottobre per la frattura a zigomo e ossa nasali) e ancora squalificato Okoye. L’unico indisponibile per Grosso resta Yeferson Paz, atteso a metà ottobre.

Avvio fulmineo del Sassuolo, che dopo pochi minuti è già avanti 2-0. Laurienté finalizza in velocità un contropiede orchestrato da tutto il tridente, infilando Sava con un mancino preciso. Poco dopo è Koné a firmare il raddoppio: inserimento perfetto sull’assist dello stesso Laurienté e tocco chirurgico sul palo lontano. L’Udinese prova a reagire e si affida a Zaniolo, ma il direttore di gara Perenzoni prima assegna due calci di rigore ai friulani e poi, in entrambi i casi, viene richiamato al VAR e revoca la decisione. Si va così all’intervallo sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa l’Udinese alza il ritmo e torna in partita grazie a Davis, rapido a sfruttare la corta respinta di Muric e a insaccare da pochi passi. L’inglese è l’uomo più pericoloso dei friulani e sfiora il pari in altre due occasioni, ma la rimonta non si completa. Il Sassuolo resiste e nel finale chiude i conti: splendida azione di Fadera sulla sinistra e cross preciso per Iannoni, che di testa firma il 3-1 e mette il sigillo definitivo al match.

Il Sassuolo conquista la sua seconda vittoria stagionale e sale a quota 6 punti, portandosi al 12° posto in classifica in attesa delle altre gare domenicali. A Reggio Emilia la partita si decide già nel primo tempo con le reti di Laurienté e Koné che regalano subito il doppio vantaggio ai neroverdi. Nella ripresa l’Udinese prova a rientrare con il gol di Davis, ma la rimonta resta incompiuta. Nel finale ci pensa Iannoni, entrato da pochi minuti, a firmare il 3-1 che chiude i conti. Nel prossimo turno la squadra di Grosso farà visita all’Hellas Verona.

Il tabellino

SASSUOLO-UDINESE 3-1
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (79′ Woyo Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (58′ Thorstvedt), Matic, Ismaël Koné (80′ Iannoni); D. Berardi (c), Pinamonti (86′ Cheddira), Laurienté (58′ Fadera). Allenatore: Grosso.
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma (45′ Ehizibue), T. Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski (45′ Lennon Miller), Karlstrom (c), Atta (80′ Lovric), Zemura; Zaniolo (76′ Idrissa Gueye), K. Davis (67′ Ekkelenkamp). Allenatore: Runjaic.
CAMPO: Mapei Stadium (Reggio Emilia – Città del Tricolore).
ARBITRO: Daniele PERENZONI.
GOL: 8′ Laurienté, 12′ Ismaël Koné, 55′ K. Davis, 81′ Iannoni.
ASSIST: 8′ D. Berardi, 12′ Laurienté, 81′ Fadera.
AMMONITI: 18′ Piotrowski per fallo su Vranckx, 45’+3′ Zaniolo per fallo su D. Berardi, 61′ Ehizibue per fallo su Doig.
NOTE: recupero +4′, +4′.
