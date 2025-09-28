Serie A, lunch match Sassuolo/Udinese: le formazioni ufficiali

Per la V° giornata di Serie A, il lunch match, con fischio d’inizio alle 12.30, sarà Sassuolo/Udinese. Di fronte, a Reggio Emilia, due squadre che sono entrambe reduci da una sconfitta. I due tecnici hanno da poco diramato quelle che sono le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.