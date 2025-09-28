CalcioNewsSerie A

Serie A, lunch match Sassuolo/Udinese: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
0

Per la V° giornata di Serie A, il lunch match, con fischio d’inizio alle 12.30, sarà Sassuolo/Udinese. Di fronte, a Reggio Emilia, due squadre che sono entrambe reduci da una sconfitta. I due tecnici hanno da poco diramato quelle che sono le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara:

Factory della Comunicazione

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Lutto – Morto Carlo Sassi: si deve a lui la moviola in TV

News

Allegri sottolinea: “Contro il Napoli non si decide lo scudetto e non si decide…

News

Conte su De Bruyne: “Parliamo di un professionista serio che sta facendo buone…

News

Spinazzola e Olivera fermi, Conte non vuole rischiare, mercoledì c’è lo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.