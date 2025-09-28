Serie A, le partite delle 15: la Roma vince ed è prima, ancora a secco Pioli

Il pomeriggio di Serie A si è aperto con due partite molto delicate. All’Olimpico si è giocata Roma-Verona mentre in Toscana invece si è tornato a giocare un derby che mancava addirittura dal 1991, ovvero quello tra Pisa e Fiorentina.

Roma 2-0 Hellas Verona

A Roma, i giallorossi allenati da Gasperini volano al primo posto momentaneo in classifica grazie alla vittoria ottenuta contro il Verona per 2-0. Le reti sono state siglate da Dovbyk nel primo tempo, su assist perfetto di Celik, e da Soulè nella seconda frazione. Ha giocato molto bene comunque l’Hellas che torna a casa consapevole di aver dato tutto.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka (26’st Ziolkowski); Wesley (15’st Hermoso), Kone, Cristante, Angelino (15’st Tsimikas); Soulè (37’st El Shaarawy), Pellegrini; Dovbyk (15’st Ferguson). In panchina: Vasquez, Gollini, Rensch, Sangarè, Ghilardi, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi. Allenatore: Gasperini.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez (39’st Bella-Kotchap), Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (1’st Gagliardini), Serdar, Bernede (44’st Kastanos), Bradaric( 39’st Cham); Giovane (29’st Sarr), Orban. In panchina: Perilli, Castagnini, Slotsager, Ebosse, Santiago, Niasse, Elmusrati, Ajayi, Monticelli. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

RETI: 7’pt Dovbyk, 34’st Soulè. Ammoniti: Akpa-Akpro, Nunez, Gagliardini, Belghali. Angoli: 7-1.

Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Pisa 0-0 Fiorentina

Ci si aspettava una partita sudata, tiratissima e Pisa-Fiorentina è stata proprio questa. Una gara in cui ad avere la meglio è stata la paura di perdere per due squadre che non hanno iniziato al meglio il campionato. Gli ospiti nel secondo tempo vanno due volte in rete con Moise Kean, ma in entrambi i casi il goal viene annullato dal Var per fuorigioco. Stessa sorte capita anche a Meister, il quale a 10 minuti dalla fine aveva firmato il vantaggio per il Pisa che però è stato revocato grazie all’aiuto del Var. Un punto a testa quindi che non fa contento nessuno ma che quanto meno muove la classifica di queste due squadre che si trovano al momento a lottare nei bassi fondi del campionato.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Marin (22’st Vural), Aebischer (4’st Hojholt), Akinsanmiro, Leris (22’st Cuadrado); Tramoni (42’st Moreo), Nzola (23’st Meister). In panchina: Nicolas, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Calabresi, Angori, Piccinini, Mbambi, Buffon, Lorran. Allenatore: Gilardino.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia (35’st Sohm), Mandragora, Gosens; Fazzini (42’st Dzeko), Gudmundsson (29’st Piccoli); Kean. In panchina: Lezzerini, Martinelli, Kouadio, Parisi, Viti, Fortini, Comuzzo, Fagioli, Ndour, Richardson, Sabiri. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: Kean. Angoli: 4-6.

Recupero: 4