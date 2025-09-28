Semplici: “Due grandi tecnici, uno spot per il calcio italiano”

LEONARDO SEMPLICI A RADIO MARTE: “Sarà una bella sfida tra due squadre sicuramente di valore. Il Napoli arriva da un percorso più lungo, dalla vittoria dello scudetto, da un mercato all’altezza delle aspettative. Invece il Milan, con l’arrivo di Allegri, allenatore di grande esperienza, si sta rivalutando dopo un paio d’anni di delusioni. Sarà una bella sfida tra due ottimi allenatori, tra i migliori in Italia, e tra due ottime squadre. Credo che il Napoli – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – abbia nel proprio DNA l’intenzione di fare la gara, ma il Milan ha armi per poter far male: anche a Udine ha fatto una partita in alcuni momenti di attesa e poi ha colpito al momento giusto. Sono certo che sarà una partita bellissima e spero che possa essere uno spot per il calcio italiano, che in questo momento sta attraversando un momento particolare e questi due allenatori ci possono far divertire e apprezzare questi tipi di partite. Non si può ridurre ad un match tra Modric e De Bruyne, che ovviamente sono due grandi campioni, due giocatori eccezionali anche se non più giovanissimi, e centrali per le rispettive squadre. Il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic? Conte sa bene come gestirli, sono due grandi portieri ed una squadra importante come il Napoli è giusto che abbia due elementi di livello. Senza dubbio Conte è in ‘buone mani’. La competizione può fare bene anche ai due ragazzi, negli ultimi anni è cambiato il ruolo di portiere e ci può stare questa alternanza, date anche le tante gare da giocare”

