Salvione, CdS: “Conte e Allegri hanno nel DNA la vittoria, e sanno come sfruttare al meglio i giocatori”

By Emilia Verde
Il condirettore del Corriere dello Sport online, Pasquale Salvione, ha parlato a One Football Club, in onda su 1 Station Radio.

Domani (stasera ndr) sera c’è Milan-Napoli, posticipo di lusso. Chi ci arriva meglio?
Secondo me ci arrivano bene entrambe, perché sono due squadre in buona condizione e con allenatori che hanno vinto undici degli ultimi quindici campionati. Hanno nel DNA la vittoria e sanno come sfruttare al meglio i giocatori che hanno a disposizione. Siamo solo alla quinta giornata, quindi non sarà una sfida da dentro o fuori, ma credo che ci arrivino entrambe pronte. Sarà una bella partita, molto tattica, e vedremo chi avrà le qualità migliori per portarla a casa.”
Può essere una sfida decisa dai singoli? Se sì, da chi?
“Non c’è dubbio che il Napoli ne abbia diversi, basta nominare De Bruyne, McTominay oppure Hojlund, senza dimenticare i giocatori che possono entrare dalla panchina. Anche il Milan ha elementi in grado di inventarsi la giocata decisiva: penso a Leao, che potrebbe subentrare, o allo stesso Pulisic.”
Tra De Bruyne e Modric, non le chiedo chi stia meglio perché mi sembra evidente che Modric sia già in condizione, ma chi oggi è più decisivo in Serie A?
Mi metti in imbarazzo, perché dare un giudizio su due campioni di questa statura è difficile. Sono due fuoriclasse assoluti, capaci di dare l’esempio non solo per come giocano ma anche per come si comportano. Campioni veri, a 360º, dentro e fuori il campo. Finora abbiamo visto un ottimo Modric e un buon De Bruyne, ma entrambi devono ancora ambientarsi al 100% nelle rispettive squadre. Hanno margini per crescere ulteriormente. Detto questo, sono giocatori che quando li vedi giocare ti fanno innamorare del calcio.”
Scommettiamo un caffè: chi segnerà, domani, tra i due?
Ti dico De Bruyne, magari su punizione.”

