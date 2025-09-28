Adnkronos News

Roma-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi affrontano oggi, domenica 28 settembre, l'Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nella quinta giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria nel primo turno di Europa League, dove ha battuto il Nizza per 2-1 grazie ai gol di Mancini e Ndicka, e soprattutto quella nel derby con la Lazio in Serie A, deciso dal gol di Pellegrini. Quella di Zanetti invece, nell'ultima giornata di Serie A, ha pareggiato in casa con la Juventus, fermata sull'1-1.  La sfida tra Roma ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini 
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Zanetti  Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  —[email protected] (Web Info)

