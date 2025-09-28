Adnkronos News

Pisa-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

0

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Serie A. I viola sfidano oggi, domenica 28 settembre, il Pisa in trasferta nel derby toscano quinta giornata del campionato italiano. La squadra di Pioli, tornato in Italia dopo l'annata in Arabia per sostituire Palladino in panchina, è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che nell'ultimo turno si è imposto per 2-1 al Franchi. Quella di Gilardino invece è stata battuta dal Torino in Coppa Italia e dal Napoli al Maradona in campionato.  La Fiorentina sfida il Pisa oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 
Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Gilardino. 
Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Mandragora, Nicolussi Caviglia; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All. Pioli  Pisa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  —[email protected] (Web Info)

