Stadio San Siro
“Pienone” a San Siro: circa 3000 i supporters azzurri

Previsti più di 72000 spettatori

By Gabriella Calabrese
Big match di giornata, ma big match di serie A da tanto tempo, soprattutto tra il finire degli anni ’80 e gli anni ’90. In occasione di Milan/Napoli, questa sera di scena a San Siro, sono previsti più di 72mila spettatori, di cui circa tremila napoletani. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno: A San Siro tornerà anche il tifo organizzato della curva rossonera mentre nel settore ospiti non ci saranno i tifosi napoletani residenti in Campania a causa del divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Milano (circa 3000 i biglietti venduti)”.

