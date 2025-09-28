“Pienone” a San Siro: circa 3000 i supporters azzurri

Big match di giornata, ma big match di serie A da tanto tempo, soprattutto tra il finire degli anni ’80 e gli anni ’90. In occasione di Milan/Napoli, questa sera di scena a San Siro, sono previsti più di 72mila spettatori, di cui circa tremila napoletani. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno: “A San Siro tornerà anche il tifo organizzato della curva rossonera mentre nel settore ospiti non ci saranno i tifosi napoletani residenti in Campania a causa del divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Milano (circa 3000 i biglietti venduti)”.

