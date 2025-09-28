Adnkronos News

Paolini-Kenin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini scende in campo a Pechino. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 28 settembre, la statunitense Sofia Kenin, – in diretta tv, anche in chiaro, e in streaming – numero 26 del mondo, nei sedicesimi di finale del torneo Wta cinese. Paolini è reduce dalla vittoria nel primo turno contro la lettone Anastasija Sevastova, battuta in due set, mentre Kenin ha superato la russa Veronika Kudermetova.  La sfida tra Paolini e Kenin è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle 8.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, tutti vinti dalla statunitense, che conduce quindi con un parziale di 3-0.  Paolini-Kenin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cobolli eliminato a Pechino, Tien lo batte in due set

Adnkronos News

Italia-Bulgaria, oggi finale dei Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv…

Adnkronos News

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso commossa e Lucarelli boccia le…

Adnkronos News

Caso Garlasco, soldi per avvocati e date che non tornano: i Sempio si difendono

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.