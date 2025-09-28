Adnkronos News

Napoli, sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte: 33enne ucciso in auto

(Adnkronos) – Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli oggi domenica 28 settembre. Un 33enne è stato ucciso in auto. I Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, dove un uomo era stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco: il 33enne era già noto alle forze dell’ordine.  Trasportato all'ospedale Cardarelli, è morto poco dopo il ricovero per le lesioni subite.  —[email protected] (Web Info)

