Napoli, sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte: 33enne ucciso in auto

(Adnkronos) – Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli oggi domenica 28 settembre. Un 33enne è stato ucciso in auto. I Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, dove un uomo era stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco: il 33enne era già noto alle forze dell’ordine. Trasportato all'ospedale Cardarelli, è morto poco dopo il ricovero per le lesioni subite. —[email protected] (Web Info)

