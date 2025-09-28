Napoli in emergenza difesa: Olivera e Spinazzola a rischio per lo Sporting

Riposo assoluto per Olivera e Spinazzola che sono stati fermati ai primi segnali di affaticamento muscolare . Solo domani, però, si capirà se sono recuperabili per la gara con lo Sporting Lisbona di mercoledì ma dal bunker Napoli si respira aria di ottimismo.

Sicuramente non saranno convocati né Buongiorno né Rrhamani , che torneranno dopo la sosta. Tutti e due non risponderanno alla chiamata delle rispettive nazionali.

Contro i portoghesi in Champions mancheranno anche Di Lorenzo (squalificato) e Mazzocchi e Marianucci, questi ultimi due non sono inseriti in lista Champions.

