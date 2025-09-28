NewsCalcioNapoli

Napoli in emergenza difesa: Olivera e Spinazzola a rischio per lo Sporting

By Sara Di Fenza
0

Riposo assoluto per Olivera Spinazzola che sono stati fermati ai primi segnali di affaticamento muscolare. Solo domani, però, si capirà se sono recuperabili per la gara con lo Sporting Lisbona di mercoledì ma dal bunker Napoli si respira aria di ottimismo.

Factory della Comunicazione

Sicuramente non saranno convocati né Buongiorno né Rrhamani, che torneranno dopo la sosta. Tutti e due non risponderanno alla chiamata delle rispettive nazionali.
Contro i portoghesi in Champions mancheranno anche Di Lorenzo (squalificato) e Mazzocchi e Marianucci, questi ultimi due non sono inseriti in lista Champions.

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Milan-Napoli regine del mercato coi conti in ordine

News

Beukema-Juan Jesus, coppia inedita: Conte valuta anche il 3-5-2

News

Confermati i “Fantastici Quattro”: Hojlund guida l’attacco

News

Serie A, le partite delle 15: la Roma vince ed è prima, ancora a secco Pioli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.