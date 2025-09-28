Adnkronos News

MotoGp, oggi si corre in Giappone: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, va in scena il Gran Premio del Giappone, – in diretta tv e in streaming – l'appuntamento del Mondiale che può consegnare il titolo alla Ducati di Marc Marquez. Il pilota spagnolo partirà dalla quarta posizione, mentre il compagno di scuderia Bagnaia scatterà dalla pole position dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. Proprio Pecco ha dominato la gara Sprint di ieri a Motegi, dove è tornato a vincere davanti a Marquez, secondo, e alla KTM di Pedro Acosta.  Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Joan Mir (Honda) 3. Marc Marquez (Ducati) 4. Pedro Acosta (KTM) 5. Fabio Quartararo (Yamaha) 6. Franco Morbidelli (VR46) 7. Luca Marini (Honda) 8. Alex Marquez (Ducati Gresini) 9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 10. Raul Fernandez (Aprilia) 11. Johann Zarco (Honda) 12. Fabio Di Giannantonio (VR46) 13. Ai Ogura (Aprilia) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 16. Miguel Oliveira (Yamaha) 17. Jorge Martin (Aprilia) 18. Brad Binder (KTM) 19. Alex Rins (Yamaha) 20. Takaaki Nakagami (Honda) 21. Enea Bastianini (KTM) 22. Somkiat Chantra (Honda) 23. Maverick Vinales (KTM)  Il Gp del Giappone di MotoGp è in programma oggi, domenica 27 settembre, alle 7 ora italiana. La gara si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma sarà trasmessa anche in chiaro, in differita alle 14.05, su TV8. La corsa sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che sulla piattaforma web di TV8 quando previsto.   —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Caso Garlasco, soldi per avvocati e date che non tornano: i Sempio si difendono

Adnkronos News

Musetti-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla in tv

Adnkronos News

Auto a grande velocità si ribalta nel Trevigiano: un morto e un ferito

Adnkronos News

Genova, fiaccolata e corteo per Gaza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.