MotoGp, Bagnaia vince in Giappone ma la festa è di Marquez: Marc campione

Pecco Bagnaia vince il Gran Premio del Giappone, Marc Marquez conquista il Mondiale di MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, è doppia festa in casa Ducati, che può celebrare il ritorno del pilota italiano, che dopo la Sprint di ieri porta a casa anche la gara lunga sul circuito di Motegi precedendo proprio il compagno di scuderia spagnolo, dominatore del motomondiale fin dalla prima gara della stagione e imprendibile per gli avversari, che oggi può festeggiare il nono titolo della carriera. Terza la Honda di Joan Mir, poi ai piedi del podio due italiani: Marco Bezzecchi, quarto con la sua Aprilia, e Fabio Morbidelli in sella a VR46. Sesta la Ducati Gresini di Alex Marquez, fratello di Marc e secondo nella classifica Piloti, che comunque è riuscito a risalire dopo una pessima prova in qualifica, che lo ha costretto a partire dalla decima posizione. Dietro di lui Fernandez e Quartararo, chiudono la top ten Zarco e Aldeguer.  —[email protected] (Web Info)

