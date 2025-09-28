Adnkronos News

Morto Carlo Sassi, il giornalista che inventò la moviola aveva 95 anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
E' morto Carlo Sassi, il giornalista Rai inventore della moviola. Il cronista sportivo, volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio, aveva 95 anni.  "La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano", è la nota della Rai. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Brescia-Olimpia Milano, oggi finale Supercoppa: orario e dove vederla in tv (in…

Adnkronos News

Simona Ventura: “Il mio Grande Fratello? Un ritorno al futuro con persone…

Adnkronos News

Roma, borseggi in Metro: polizia arresta 14 persone

Adnkronos News

Napoli, sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte: 33enne ucciso in auto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.