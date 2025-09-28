NewsCalcioRassegna Stampa

Milan-Napoli, Max Allegri assicura: “Siamo in una buona condizione fisica e mentale”

By Emilia Verde
0

Il Napoli ed il Milan si sfideranno stasera a San Siro, ed il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, che ha parlato in conferenza stampa pre gara, ha sottolineato la buona condizione dei suoi ragazzi e quale sarà l’approccio alla gara. Il Corriere dello Sport scrive: “La strategia di Max Allegri non cambia. Il Milan vuole approcciare al big match di stasera contro il Napoli con l’umiltà e l’organizzazione che ha contraddistinto le ultime uscite dei rossoneri. Non ci saranno trasformazioni o colpi di scena, il Diavolo vuole testare sé stesso per definirne la reale dimensione di questa stagione. «Dobbiamo mantenere questo trend di attenzione ed entusiasmo, con voglia di migliorarsi ma con grande equilibrio. E’ il primo big match della stagione e per noi è un test importante», ha dichiarato il tecnico del Milan, carico per questo scontro al vertice. «Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene». Il mister livornese predica calma: «Siamo ancora alla quinta giornata. Ci sono ancora 34 partite da giocare, 102 punti… Ce n’è ancora di acqua sotto i ponti che deve passare. Un passettino alla volta, bisogna mantenere questo equilibrio», ha spiegato l’allenatore livornese.

Factory della Comunicazione

Per Allegri il Napoli resta la squadra favorita nella sfida di questa sera a San Siro e in generale per la corsa al titolo. «Le squadre di Conte sono squadre che concedono poco, è difficile fargli gol», ha dichiarato il tecnico del Milan, elogiando il lavoro del collega. «Mi ricordo la Juventus, l’Inter, l’anno scorso al Napoli che ha subito veramente pochi gol e gli ha permesso di vincere il campionato. Non devo dirlo io, per Conte parlano i numeri a suo favore», ha ribadito Allegri. «Ho grande rispetto di Antonio, è un grande professionista. Ognuno ha il suo carattere, magari siamo tanto lontani quanto siamo simili. In carriera ha fatto grandi risultati e li sta facendo»”.
Potrebbe piacerti anche
News

Domani a “CALCIO SPRINT” da Milano Claudio De Rosa (Scout calcio), in…

News

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto Furio Focolari

News

Emozione, gioia, incredulità, soddisfazione a New York per Tommy Mandato alla St.…

News

Il dizionario speciale di Allegri e Conte, lungo la carriera hanno usato spesso un…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.