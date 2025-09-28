Milan-Napoli, Max Allegri assicura: “Siamo in una buona condizione fisica e mentale”

Il Napoli ed il Milan si sfideranno stasera a San Siro, ed il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, che ha parlato in conferenza stampa pre gara, ha sottolineato la buona condizione dei suoi ragazzi e quale sarà l’approccio alla gara. Il Corriere dello Sport scrive: “La strategia di Max Allegri non cambia. Il Milan vuole approcciare al big match di stasera contro il Napoli con l’umiltà e l’organizzazione che ha contraddistinto le ultime uscite dei rossoneri. Non ci saranno trasformazioni o colpi di scena, il Diavolo vuole testare sé stesso per definirne la reale dimensione di questa stagione. «Dobbiamo mantenere questo trend di attenzione ed entusiasmo, con voglia di migliorarsi ma con grande equilibrio. E’ il primo big match della stagione e per noi è un test importante», ha dichiarato il tecnico del Milan, carico per questo scontro al vertice. «Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene». Il mister livornese predica calma: «Siamo ancora alla quinta giornata. Ci sono ancora 34 partite da giocare, 102 punti… Ce n’è ancora di acqua sotto i ponti che deve passare. Un passettino alla volta, bisogna mantenere questo equilibrio», ha spiegato l’allenatore livornese.

