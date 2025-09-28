NewsCalcioNapoli

Milan-Napoli: le idee di Conte per il big match

Milan-Napoli è il big match di questa giornata di Serie A e Conte dovrà fare attenzione a preparare al meglio la sua squadra a causa dei numerosi infortuni arrivati alla vigilia della partita. Per sopperire alla mancanza di Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Oliveri, secondo Il Mattino, il tecnico leccese aveva pensato anche ad un adattamento con la difesa a tre e l’inserimento di Marianucci con una maglia da titolare. Conte avrebbe poi deciso di restare con la difesa a quattro e schierare Gutierrez sulla fascia

