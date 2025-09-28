NewsCalcioRassegna Stampa

Milan/Napoli, emergenza per Conte: le possibili formazioni de “Il Mattino”

By Gabriella Calabrese
Improvvisamente, senza difesa. E’ questo quello che è successo al Napoli di Antonio Conte poche ora prima della partenza per Milano. Scrive Il Mattino: “D’un tratto anche il recupero miracoloso di Rrahmani, che domenica con il Pisa è andato in panchina e si pensava potesse essere pronto per il ritorno con il Milan, è saltato: pure lui resta a casa. A curarsi. Come BuongiornoOlivera Spinazzola. Questi ultimi due alle prese con improvvisi affaticamenti muscolari dell’ultima ora che hanno fatto scattare il campanello d’allarme: meglio fermarli piuttosto che rischiara guai seri. E così neppure hanno preso il volo partito da Capodichino alle 15,45. Intanto, come se fosse sempre semplice prendere in mano una difesa e farne una nuova di zecca, Conte si è rimesso al lavoro per aggiustare ogni cosa.”

 

Grafico e fonte Il Mattino

